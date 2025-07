MB Enduro experience Télécabine du Prarion Les Houches

MB Enduro experience Télécabine du Prarion Les Houches mercredi 20 août 2025.

MB Enduro experience

Télécabine du Prarion 117 pl du Prarion Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Ce tarif comprend le forfait et des goodies

Début : 2025-08-20 14:00:00

fin : 2025-08-20 17:00:00

2025-08-20

Envie d’apprendre les techniques de pilotage en VTT, savoir freiner correctement ou être à l’aise en descente ? Alors les sorties MB Enduro Expérience sont faites pour vous !

Télécabine du Prarion 117 pl du Prarion Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 42 65

English :

Would you like to learn how to ride a mountain bike, how to brake properly or how to feel at ease on a downhill? Then the MB Enduro Experience is for you!

German :

Haben Sie Lust, die Fahrtechniken eines Mountainbikes zu erlernen, richtig zu bremsen oder sich beim Downhill wohl zu fühlen? Dann sind die MB Enduro Expérience Touren genau das Richtige für Sie!

Italiano :

Volete imparare ad andare in mountain bike, a frenare correttamente o a sentirvi a vostro agio in discesa? Allora l’esperienza MB Enduro è quello che fa per voi!

Espanol :

¿Te gustaría aprender a montar en bicicleta de montaña, a frenar correctamente o a sentirte cómodo en los descensos? ¡Entonces la MB Enduro Experience es para ti!

