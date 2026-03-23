MB Quatre Le Galpon Tournus
MB Quatre Le Galpon Tournus vendredi 3 avril 2026.
MB Quatre
Le Galpon 17 rue des Granges Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 21:00:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Entre jazz et musique de chambre folklorique, le quartet de sax Mb quatre propose un répertoire novateur et atypique qui vous embarquent dans un univers à la fois énergique et poétique. Soprano, alto, ténor ou baryton tendent à ne former plus qu’un, dans un terrain de jeu parfait où le rythme est mis à l’honneur.
Thibault Galloy saxophone alto et baryton
Hugo Afettouche saxophone ténor
Gregory Sallet saxophone soprano
Sylvain Felix saxophone baryton .
Le Galpon 17 rue des Granges Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté legalpon@gmail.com
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English : MB Quatre
L’événement MB Quatre Tournus a été mis à jour le 2026-03-23 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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