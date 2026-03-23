MB Quatre Le Galpon Tournus

MB Quatre Le Galpon Tournus vendredi 3 avril 2026.

MB Quatre

Le Galpon 17 rue des Granges Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 21:00:00
fin : 2026-04-03

Date(s) :
2026-04-03

Entre jazz et musique de chambre folklorique, le quartet de sax Mb quatre propose un répertoire novateur et atypique qui vous embarquent dans un univers à la fois énergique et poétique. Soprano, alto, ténor ou baryton tendent à ne former plus qu’un, dans un terrain de jeu parfait où le rythme est mis à l’honneur.

Thibault Galloy saxophone alto et baryton
Hugo Afettouche saxophone ténor
Gregory Sallet saxophone soprano
Sylvain Felix saxophone baryton   .

Le Galpon 17 rue des Granges Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   legalpon@gmail.com

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English : MB Quatre

L’événement MB Quatre Tournus a été mis à jour le 2026-03-23 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II

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