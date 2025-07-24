Combloux

MB RACE Coupe du monde de VTT

Combloux Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

C’est officiel, la MB Race, course la plus difficile au monde, revient du 4 au 6 juillet 2025. Le rendez-vous est donné entre Combloux et Megève pour cette nouvelle édition !

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Combloux 74920 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 58 60 49

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English : Mountain biking race

SAVE THE DATE ! The world’s hardest mountain biking race will show in Combloux from 28th of June to 30th of June 2024. This year’s race will take place between Combloux and Megève!

L’événement MB RACE Coupe du monde de VTT Combloux a été mis à jour le 2025-07-24 par Office de Tourisme de Combloux