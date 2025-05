MC BURNEY ET POSTAL – Olonzac, 17 mai 2025 07:00, Olonzac.

Hérault

MC BURNEY ET POSTAL 23 Grand Rue Olonzac Hérault

Début : 2025-05-17

fin : 2025-06-10

2025-05-17

Jay McBurney est une artiste canadienne qui s’est installée en France avec son mari en 2019. Après une brillante carrière en entreprise, Jay est aujourd’hui à la retraite et trouve son accomplissement dans la création artistique. Travaillant à la fois à l’acrylique et à l’huile, Jay explore la joie qu’on peut trouver dans la beauté des objets simples du quotidien, souvent négligés ou considérés comme acquis.

En réfléchissant à la façon dont nous percevons les choses, elle s’intéresse également à l’acte de regarder, et nombre de ses œuvres se concentrent sur le regard, par un effet de retour vers celui qui regarde.

Lionel Postal, d’origine champenoise, vit et travaille dans le Minervois depuis 1978. Il

pratique la céramique professionnellement depuis 1982 dans son atelier de poterie à Caunes.

Il a débuté par une production de faïence utilitaire pour s’orienter ensuite vers une céramique

de grès plus décorative. Toutes ses créations sont réalisées en grès ou mélange de grès de

Puisaye. Ses émaux sont de composition personnelle et fabriqués à base de minéraux, de

cendres de bois et d’oxydes pour la coloration. Il a participé à de nombreux salons, à Paris, en

Province (Nîmes, Toulouse, Grenoble, Villeurbanne…), ainsi qu’à l’étranger (Pays-bas,

Allemagne, Italie, Suisse, Autriche…) .

Vernissage le samedi 17 mai à 18h. Exposition du 17 mai au 10 juin 2025. .

23 Grand Rue

Olonzac 34210 Hérault Occitanie lecoindart@gmail.com

English :

Jay McBurney is a Canadian artist who moved to France with her husband in 2019. After a successful corporate career, Jay is now retired and finds fulfillment in creating art.

Lionel Postal, originally from Champagne, lives and works in the Minervois region. He

has been practicing ceramics professionally since 1982 in his pottery workshop

German :

Jay McBurney ist eine kanadische Künstlerin, die 2019 mit ihrem Mann nach Frankreich gezogen ist. Nach einer erfolgreichen Karriere in einem Unternehmen ist Jay heute im Ruhestand und findet ihre Erfüllung im künstlerischen Schaffen.

Lionel Postal, der aus der Champagne stammt, lebt und arbeitet im Minervois . Er

betreibt seit 1982 in seinem Töpferatelier professionell Keramik

Italiano :

Jay McBurney è un’artista canadese che si è trasferita in Francia con il marito nel 2019. Dopo una carriera di successo nel mondo degli affari, Jay è ora in pensione e trova appagamento nella creazione artistica.

Lionel Postal, originario della Champagne, vive e lavora nella regione del Minervois. Egli

dal 1982 pratica la ceramica a livello professionale nel suo laboratorio di ceramica

Espanol :

Jay McBurney es una artista canadiense que se mudó a Francia con su marido en 2019. Tras una exitosa carrera empresarial, Jay está jubilada y encuentra la plenitud en la creación artística.

Lionel Postal, originario de Champagne, vive y trabaja en la región de Minervois. En

practica la cerámica profesionalmente desde 1982 en su taller de alfarería

