MC Solo Boismont
MC Solo Boismont vendredi 26 septembre 2025.
MC Solo
2 Rue de Mons Boismont Somme
Début : 2025-09-26 20:00:00
Ses chansons flotteront entre les lectures de Sylvie, Jean-Marie et Yves.
2 Rue de Mons Boismont 80230 Somme Hauts-de-France tourisme@ca-baiedesomme.fr
English :
His songs will float between the readings by Sylvie, Jean-Marie and Yves.
German :
Seine Lieder werden zwischen den Lesungen von Sylvie, Jean-Marie und Yves schweben.
Italiano :
Le sue canzoni fluttueranno tra le letture di Sylvie, Jean-Marie e Yves.
Espanol :
Sus canciones flotarán entre las lecturas de Sylvie, Jean-Marie e Yves.
