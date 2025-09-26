MC Solo Boismont

MC Solo Boismont vendredi 26 septembre 2025.

MC Solo

2 Rue de Mons Boismont Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 20:00:00

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Ses chansons flotteront entre les lectures de Sylvie, Jean-Marie et Yves.

Ses chansons flotteront entre les lectures de Sylvie, Jean-Marie et Yves. .

2 Rue de Mons Boismont 80230 Somme Hauts-de-France tourisme@ca-baiedesomme.fr

English :

His songs will float between the readings by Sylvie, Jean-Marie and Yves.

German :

Seine Lieder werden zwischen den Lesungen von Sylvie, Jean-Marie und Yves schweben.

Italiano :

Le sue canzoni fluttueranno tra le letture di Sylvie, Jean-Marie e Yves.

Espanol :

Sus canciones flotarán entre las lecturas de Sylvie, Jean-Marie e Yves.

L’événement MC Solo Boismont a été mis à jour le 2025-09-15 par OT DE LA BAIE DE SOMME