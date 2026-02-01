McDonald’s Yssingeaux sculpture de ballons ZI de Villeneuve Yssingeaux

McDonald’s Yssingeaux sculpture de ballons

ZI de Villeneuve McDonald’s Yssinegaux Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 12:00:00

fin : 2026-02-25 14:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Tony Ed, sculpteur de ballons professionnel déambulera dans le restaurant de 12h à 14h pour sculpter des ballons à vos plus petits !

.

ZI de Villeneuve McDonald’s Yssinegaux Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 64 09 91

English :

Professional balloon sculptor Tony Ed will be on hand in the restaurant from 12 to 2pm to sculpt balloons for your little ones!

