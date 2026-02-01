McDonald’s Yssingeaux sculpture de ballons ZI de Villeneuve Yssingeaux
ZI de Villeneuve McDonald’s Yssinegaux Yssingeaux Haute-Loire
Début : 2026-02-25 12:00:00
fin : 2026-02-25 14:00:00
2026-02-25
Tony Ed, sculpteur de ballons professionnel déambulera dans le restaurant de 12h à 14h pour sculpter des ballons à vos plus petits !
ZI de Villeneuve McDonald’s Yssinegaux Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 64 09 91
English :
Professional balloon sculptor Tony Ed will be on hand in the restaurant from 12 to 2pm to sculpt balloons for your little ones!
