McDonnel Trio, musique d’Irlande Saint-Sauveur-Villages
McDonnel Trio, musique d’Irlande Saint-Sauveur-Villages samedi 22 novembre 2025.
McDonnel Trio, musique d’Irlande
Rue Chesnée Saint-Sauveur-Villages Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 20:30:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
McDonnel Trio, musique d’Irlande à l’espace Louis Costel à Saint-Sauveur-Villages. .
Rue Chesnée Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 6 79 73 40 57
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement McDonnel Trio, musique d’Irlande Saint-Sauveur-Villages a été mis à jour le 2025-11-12 par Coutances Tourisme