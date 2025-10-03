McDonnell Trio Théâtre Mandapa Paris

McDonnell Trio Théâtre Mandapa Paris Vendredi 3 octobre, 20h30 Plein tarif 20 EUR

tarif réduit 15 EUR

tarif enfant 10 EUR

McDonnell Trio sillonne les scènes avec sa double culture Franco-Irlandaise et un parcours musical empreint de belles aventures. Son répertoire parle autant de l’Irlande que de bluegrass ou de chansons universelles nous racontant l’histoire des peuples et des migrations. D’influences folks transmises par une riche filiation familiale et musicale, il était naturel que le père et les deux fils se retrouvent aujourd’hui sur scène.

« Il faut ouvrir le carnet de route de ce trio vocal exceptionnel et d’abord saluer le père, Michael, ancien marin au long cours né à Kilkenny et baigné dès sa plus tendre enfance dans les eaux d’un accordéon paternel et dans les mélodies chantées par sa mère. De génération en génération, l’histoire continue et les deux fils de Michael, Simon et Kevin embarquent à leur tour au côté du père, pour naviguer sur trois voix et deux générations, et donner vie à des chansons irlandaises…

Michael McDonnell: chant, mandoline

Simon McDonnell: chant, guitare, percussions

Kevin McDonnell: chant, accordéon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-03T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-03T22:00:00.000+02:00

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/mcdonnell-trio 0145899900 lemandapa@gmail.com

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

