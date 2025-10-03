McDonnell Trio Théâtre Mandapa Paris

McDonnell Trio Théâtre Mandapa Paris vendredi 3 octobre 2025.

McDonnell Trio sillonne les scènes avec sa double culture Franco-Irlandaise et un parcours musical empreint de belles aventures. Son répertoire parle autant de l’Irlande que de bluegrass ou de chansons universelles nous racontant l’histoire des peuples et des migrations. D’influences folks transmises par une riche filiation familiale et musicale, il était naturel que le père et les deux fils se retrouvent aujourd’hui sur scène.

« Il faut ouvrir le carnet de route de ce trio vocal exceptionnel et d’abord saluer le père, Michael, ancien marin au long cours né à Kilkenny et baigné dès sa plus tendre enfance dans les eaux d’un accordéon paternel et dans les mélodies chantées par sa mère. De génération en génération, l’histoire continue et les deux fils de Michael, Simon et Kevin embarquent à leur tour au côté du père, pour naviguer sur trois voix et deux générations, et donner vie à des chansons irlandaises… »

Michael McDonnell: chant, mandoline

Simon McDonnell: chant, guitare, percussions

Kevin McDonnell: chant, accordéon

Le vendredi 03 octobre 2025

de 20h30 à 22h00

payant

De 10 à 20 euros.

Tout public.

Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013 Créé en 1975 par Milena Salvini et Roger Filipuzzi, pluriculturel et polyvalent, le Mandapa offre un large panorama de spectacles du monde (musiques, danses, contes), dans leurs formes traditionnelles et ouvertes sur la création contemporaine.Paris

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.facebook.com/LeMandapa