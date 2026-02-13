MCP : Mighty Corrèze Party, Salle Dumazaud, Brive-la-Gaillarde

MCP : Mighty Corrèze Party Dimanche 8 mars, 10h00 Salle Dumazaud Corrèze

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-08T10:00:00+01:00 – 2026-03-08T20:00:00+01:00

Fin : 2026-03-08T10:00:00+01:00 – 2026-03-08T20:00:00+01:00

Vous aimez Marvel ? Vous aimez les figurines ? Ça tombe bien ! Car notre 5ème rencontre MCP aura lieu à la salle Dumazaud, 22 rue de Selve à Brive, le 9 mars de 10h à 20h.

Enfilez votre cape et prenez vos meilleurs gadgets pour vous battre autour d’une table !

Comme d’habitude, gratuit et sur inscription sur le Discord de La Guilde !

Salle Dumazaud 22 rue de de sèlves Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Vous aimez Marvel ? Vous aimez les figurines ? Ça tombe bien, voilà notre 5ème rencontre MCP.