MCP : Mighty Corrèze Party, Salle Dumazaud, Brive-la-Gaillarde

MCP : Mighty Corrèze Party Dimanche 3 mai, 10h00 Salle Dumazaud Corrèze

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-03T10:00:00+02:00 – 2026-05-03T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-03T10:00:00+02:00 – 2026-05-03T19:00:00+02:00

Vous aimez Marvel ? Vous aimez les figurines ? Ça tombe bien ! Car notre 6ème rencontre MCP aura lieu à la salle Dumazaud, 22 rue de Selve à Brive, le 3 mai de 10h à 19h.

Enfilez votre cape et prenez vos meilleurs gadgets pour vous battre autour d’une table !

Comme d’habitude, gratuit et sur inscription sur le Discord de La Guilde !

Salle Dumazaud 22 rue de de sèlves Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Vous aimez Marvel ? Vous aimez les figurines ? Ça tombe bien, voilà notre 6ème rencontre MCP.