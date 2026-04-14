MCP : Mighty Corrèze Party, Salle Dumazaud, Brive-la-Gaillarde
MCP : Mighty Corrèze Party, Salle Dumazaud, Brive-la-Gaillarde dimanche 3 mai 2026.
MCP : Mighty Corrèze Party Dimanche 3 mai, 10h00 Salle Dumazaud Corrèze
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-03T10:00:00+02:00 – 2026-05-03T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-03T10:00:00+02:00 – 2026-05-03T19:00:00+02:00
Vous aimez Marvel ? Vous aimez les figurines ? Ça tombe bien ! Car notre 6ème rencontre MCP aura lieu à la salle Dumazaud, 22 rue de Selve à Brive, le 3 mai de 10h à 19h.
Enfilez votre cape et prenez vos meilleurs gadgets pour vous battre autour d’une table !
Comme d’habitude, gratuit et sur inscription sur le Discord de La Guilde !
Salle Dumazaud 22 rue de de sèlves Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Vous aimez Marvel ? Vous aimez les figurines ? Ça tombe bien, voilà notre 6ème rencontre MCP.
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