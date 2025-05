MdlA expose « Au delà des étoiles » à l’Espace Carnot – Rue Carnot Châtelaillon-Plage, 2 juin 2025 10:00, Châtelaillon-Plage.

2025-06-02 10:00:00

2025-06-08 17:00:00

2025-06-02

MdlA artiste peintre propose son exposition « Au delà des étoiles » à l’Espace Carnot de Châtelaillon-Plage.

Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 66 65 15 mdla.sevilla@outlook.fr

English : MdlA exhibits « Beyond the stars » at Espace Carnot

Painter MdlA presents her exhibition « Au delà des étoiles » at the Espace Carnot in Châtelaillon-Plage.

German : Mdla stellt « Au delà des étoiles » im Espace Carnot aus

MdlA Malerin zeigt ihre Ausstellung « Au delà des étoiles » (Über die Sterne hinaus) im Espace Carnot in Châtelaillon-Plage.

Italiano :

La pittrice MdlA presenta la sua mostra « Au delà des étoiles » all’Espace Carnot di Châtelaillon-Plage.

Espanol : MdlA expone « Más allá de las estrellas » en el Espacio Carnot

La pintora MdlA presenta su exposición « Au delà des étoiles » en el Espace Carnot de Châtelaillon-Plage.

