MDNS GABRIEL KROGER – Le RACK’AM Bretigny Sur Orge

MDNS GABRIEL KROGER Début : 2026-03-21 à 20:30. Tarif : – euros.

Né dans la banlieue lilloise, MDNS (prononcé « MADNESS ») transforme l’ennui en tempête, les galères en hymnes.Après une première époque marquée par la noirceur new wave, il revient avec un son plus brut, plus frontal, quelque part entre punk, rock indé et urgence de vivre.Première partie : Gabriel Kröger

Le RACK’AM 12, Rue Louis Armand 91220 Bretigny Sur Orge 91