MDNS Le Bleu Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Concert univers rock et rock indé’

MDNS

Né dans la banlieue lilloise, MDNS (prononcé MADNESS ) transforme l’ennui en tempête, les galères en hymnes. Après une première époque marquée par la noirceur new wave, il revient avec un son plus brut, plus frontal, quelque part entre punk, rock indé et urgence de vivre.







Le Bleu

LE BLEU, c’est le renouveau d’un rock français presque oublié. Un duo devenu groupe, né d’une amitié et d’une envie de tout faire soi-même.

Entre mélancolie et tension, leur musique est brute, électrique, sincère.

Inspiré par Fontaines D.C., Been Stellar et Wunderhorse, LE BLEU transforme l’énergie du rock anglo-saxon en un rock français poétique, sincère et vibrant. Sur scène, tout devient instinctif le groupe livre l’énergie d’un rock indépendant plein d’espoir.



Le Bleu est programmé dans le cadre de Quart2Tour.

Le Quart2Tour est un dispositif de repérage et soutien à la diffusion d’artistes et groupes émergents en Région Sud et Corse mis en place par le PAM. .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

