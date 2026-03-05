MDR Marr’athon du rire Edition 2026

Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Début : 2026-03-14

fin : 2026-04-26

2026-03-14

Le MDR, le Marr’athon du rire , festival humoristique de l’Art Scène Théâtre revient pour sa cinquième édition. La plupart des pièces sont présentées dans notre salle récemment rénovée de la rue Pasteur.

Venez profitez de notre espace café avant et/ou après les spectacles, avec nos assiettes de charcuterie, de fromages, végétariennes, ou encore nos pâtisseries et boissons !

Au programme

– Blandine Lehout, le 14 Mars 20h au Palais Beaumont (COMPLET)

– Cashback, les15&24 Avril 20h30 à L’Art Scène Théâtre

– La méthode Sherlock, le 16 avril à 20h à L’Art Scène Théâtre

– Le dîner des ex, le17 avril à 20h30 à L’Art Scène Théâtre

– Christophe Alévêque, le 18 avril à 20h30 auTrinity Church (ex Méliès)

– Antoine Donneaux, le 19 avril à 17h au Trinity Church (ex Méliès)

– Les Asphodèles, les 25 (20h30) & 26 avril (17h) à L’Art Scène Théâtre .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 00 09 49

