MDS Crazy Loops Montvalezan

Plan de l'Arc Montvalezan Savoie

Vendredi 2025-07-18

2025-07-20

2025-07-18

Le Marathon des Sables lance MDS Crazy Loops à La Rosière un défi inclusif de 24h en équipe sur une boucle de 4 km, du 18 au 20 juillet 2025.

Plan de l’Arc Montvalezan 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

English : MDS Crazy Loops

The Marathon des Sables comes to La Rosière with MDS Crazy Loops — a 24h inclusive team challenge on a 4 km loop, July 18–20, 2025.

German :

Der Marathon des Sables startet MDS Crazy Loops in La Rosière: eine integrative 24-Stunden-Herausforderung für Teams auf einem 4?km langen Rundkurs vom 18. bis 20. Juli 2025.

Italiano : MDS Crazy Loops

Il Marathon des Sables arriva a La Rosière con MDS Crazy Loops: una sfida inclusiva di 24 ore a squadre su un circuito di 4 km, dal 18 al 20 luglio 2025.

Espanol :

El Marathon des Sables lanza el MDS Crazy Loops en La Rosière: un desafío inclusivo por equipos de 24 horas sobre un bucle de 4 km, del 18 al 20 de julio de 2025.

