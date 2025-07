Meʁ Danse et objets marionnettiques par la Compagnie Sous les sabots d’un cheval Mont-Saint-Aignan

Meʁ Danse et objets marionnettiques par la Compagnie Sous les sabots d’un cheval Mont-Saint-Aignan dimanche 29 mars 2026.

Meʁ Danse et objets marionnettiques par la Compagnie Sous les sabots d’un cheval

Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 15:30:00

fin : 2026-03-29 15:55:00

Date(s) :

2026-03-29

Au loin, on entend les vagues et le vent puis la Mer(e) fait son entrée. Une mouette s’envole, un bateau approche et c’est alors qu’une petite marionnette, personnage minéral, surgit des galets. L’imaginaire aidant, les jeunes spectateurs chevaucheront un orque, escaladeront la grève, vogueront aussi sur les flots.

Danse, Marionnettes, musique et lumières créent ici une matière organique vivante et enveloppante qui invite les tout-petits à la contemplation.

Un spectacle immersif et ludique à souhait.

Moment musical par le Conservatoire de Rouen à l’issue du spectacle.

La bibliothèque sera exceptionnellement ouverte de 9h30 à 12h30.

Spectacle jeune public dès 1 an

Durée 25 minutes

Réservation à l’Espace Marc-Sangnier du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30

Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 18 99 00 EMS@montsaintaignan.fr

English : Meʁ Danse et objets marionnettiques par la Compagnie Sous les sabots d’un cheval

In the distance, we hear waves and wind, then the Sea(e) makes its entrance. A seagull flies away, a boat approaches and then a small puppet, a mineral character, emerges from the pebbles. With the help of their imaginations, the young spectators ride an orca, climb the beach and sail on the waves.

Dance, puppets, music and light create a living, enveloping organic material that invites the little ones to contemplate.

An immersive, playful show.

Musical performance by the Rouen Conservatory after the show.

The library will be exceptionally open from 9:30 a.m. to 12:30 p.m.

Show for young audiences from 1 year

Running time: 25 minutes

Reservations at Espace Marc-Sangnier, Tuesday to Friday, 1:30 pm to 5:30 pm

German :

In der Ferne hört man die Wellen und den Wind, dann tritt das Mer(e) auf den Plan. Eine Möwe fliegt, ein Schiff nähert sich, und dann taucht eine kleine Marionette, eine mineralische Figur, aus den Kieselsteinen auf. Mit Hilfe der Phantasie reiten die jungen Zuschauer auf einem Orca, klettern über den Strand und segeln über die Wellen.

Tanz, Puppentheater, Musik und Licht schaffen hier eine lebendige und umhüllende organische Materie, die die Kleinsten zur Kontemplation einlädt.

Ein immersives und spielerisches Spektakel.

Musikalischer Moment durch das Conservatoire de Rouen im Anschluss an die Vorstellung.

Die Bibliothek ist ausnahmsweise von 9:30 bis 12:30 Uhr geöffnet.

Aufführung für junges Publikum ab 1 Jahr

Dauer: 25 Minuten

Reservierung im Espace Marc-Sangnier dienstags bis freitags von 13.30 bis 17.30 Uhr

Italiano :

In lontananza si sentono le onde e il vento, poi il mare fa il suo ingresso. Un gabbiano vola via, una barca si avvicina e poi un piccolo pupazzo, una figura minerale, emerge dai ciottoli. Con l’aiuto della loro immaginazione, i giovani spettatori potranno cavalcare un’orca, arrampicarsi sulla spiaggia e navigare sulle onde.

Danza, pupazzi, musica e luce creano una materia organica viva e avvolgente che invita i bambini alla contemplazione.

Uno spettacolo coinvolgente e divertente.

Esibizione musicale del Conservatorio di Rouen dopo lo spettacolo.

La biblioteca sarà eccezionalmente aperta dalle 9.30 alle 12.30.

Spettacolo per un pubblico giovane a partire da 1 anno

Durata: 25 minuti

Prenotazioni presso l’Espace Marc-Sangnier, dal martedì al venerdì, dalle 13.30 alle 17.30

Espanol :

A lo lejos, oímos las olas y el viento, y luego el mar hace su entrada. Una gaviota vuela, un barco se acerca y, a continuación, una pequeña marioneta, una figura mineral, emerge de entre los guijarros. Con ayuda de su imaginación, los jóvenes espectadores montarán en una orca, escalarán la playa y navegarán sobre las olas.

La danza, las marionetas, la música y la luz crean un material orgánico vivo y envolvente que invita a los más pequeños a la contemplación.

Un espectáculo inmersivo de lo más divertido.

Actuación musical del Conservatorio de Ruán tras el espectáculo.

La biblioteca abrirá excepcionalmente de 9.30 a 12.30 h.

Espectáculo para público infantil a partir de 1 año

Duración: 25 minutos

Reservas en el Espace Marc-Sangnier, de martes a viernes, de 13.30 a 17.30 h

