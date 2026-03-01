Méandre – Exposition sur le Labyrinthe Atelier Vie Gentilly

Libéral Martin est artiste et réalisateur de films d’animation. Diplômé

des Arts décoratifs de Paris en 2019, il a également étudié à la Kunst

Academy of Art de Copenhague et à l’Université du Québec à Montréal. Sa

pratique s’étend du dessin à la modélisation 3D en passant par

l’animation stop-motion.

Avec l’exposition Méandre, Libéral nous plonge dans des labyrinthes

qui défient le regard. Dessinés à l’encre sur Canson ou façonnés de

métaux précieux, les chemins s’emmêlent, se scindent et se recoupent

jusqu’à former d’immenses enchevêtrements. Mais ces structures sont plus

que des énigmes à résoudre : elles sont le miroir de nos propres

cheminements de pensée, de notre psychologie. Ces lignes capture quelque

chose d’insaisissable — les moments où l’esprit vagabonde, hésite ou

s’égare. Chacun y trace son propre chemin.

Le Vernissage de l’exposition Méandre aura lieu le Samedi 28 mars à 18h en présence de l’artiste. Il aura lieu dans le local de l’Atelier Vie 65 avenue paul vaillant couturierà Gentilly.

Sur inscription gratuite dans la limite des places disponibles.

https://my.weezevent.com/meandre-1

Méandre est une exposition des œuvres de Libéral MARTIN qui nous plonge dans son univers labyrinthesque à travers le dessin, la gravure sur verre et la fonderie à la cire perdue.

Du samedi 28 mars 2026 au samedi 23 mai 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-28T01:00:00+01:00

fin : 2026-05-24T01:59:59+02:00

Date(s) :

Atelier Vie 65, avenue Paul Vaillant Vouturier 94250 Gentilly

https://my.weezevent.com/meandre-1 +33629268177 liberalmartin@protonmail.com



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