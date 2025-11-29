Méandres Haguenau

1 Place du Maire Guntz Haguenau Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-11-29 17:00:00

fin : 2025-11-29 17:35:00

2025-11-29

Méandres nous conte l’histoire de Thésée et le Minotaure à travers une création chorégraphique esthétique et poétique.

Le spectateur y retrouve tous les éléments de ce mythe le Minotaure dans son labyrinthe construit par l’ingénieux Dédale et Ariane qui confie le glaive tout puissant de son père Minos et une bobine de fil à Thésée, ce qui lui permet de progresser dans le méandre du labyrinthe en confiance.

Ce mythe est un prétexte pour parler de nous, de l’homme, de son parcours, de son chemin de vie, de ses origines et de ses rencontres. Combat éternel contre son propre inconscient les dédales de sa pensée. .

1 Place du Maire Guntz Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 54 relais.culturel@agglo-haguenau.fr

English :

Méandres tells the story of Theseus and the Minotaur through an aesthetic and poetic choreographic creation.

German :

Méandres erzählt uns die Geschichte von Theseus und dem Minotaurus durch eine ästhetische und poetische choreografische Kreation.

Italiano :

Méandres racconta la storia di Teseo e del Minotauro attraverso una creazione coreografica estetica e poetica.

Espanol :

Méandres cuenta la historia de Teseo y el Minotauro a través de una creación coreográfica estética y poética.

