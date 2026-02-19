Meanwhile Boutique fête son double anniversaire 4 + 1 ans Meanwhile Boutique 1er étage du centre commercial St Loup, Marseille 10ème Marseille 10e Arrondissement

Meanwhile Boutique fête son double anniversaire 4 + 1 ans

Samedi 14 mars 2026 de 14h à 18h. Meanwhile Boutique 1er étage du centre commercial St Loup, Marseille 10ème 57 boulevard Romain Rolland 13010 Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-03-14 18:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Meanwhile Boutique fondée en 2022 dans l’idée de valoriser des marques éthiques et éco-responsables, fête, en ce début d’année 2026, son double anniversaire avec son modèle hybride.Familles

Fondée en 2022, Meanwhile Boutique est un collectif de marques engagées qui valorise une consommation éthique, responsable et solidaire. Après 4 ans en ligne et 1 an de boutique physique à Marseille (quartier Saint-Loup), l’équipe vous invite à célébrer ce double anniversaire lors d’un événement festif et engagé





Au programme



– atelier d’upcycling,

– gâteau d’anniversaire,

– tombola et lots à gagner,

– promotions, animations et surprises,

– buffet végéta*ien local



Entrée libre et gratuite, ouverte à toutes et tous.



Un moment convivial pour découvrir la mode responsable, la friperie solidaire et les valeurs portées par Meanwhile Boutique.

Nous espérons vous voir nombreux et nombreuses pour partager cette après-midi exceptionnelle sous le signe de l’éco-conscience et de la convivialité à Marseille.



Plus d’infos sur ce lien https://meanwhile.boutique/blogs/actus/meanwhile-boutique-fete-son-double-anniversaire



Good vibes only ! .

Meanwhile Boutique 1er étage du centre commercial St Loup, Marseille 10ème 57 boulevard Romain Rolland 13010 Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Meanwhile Boutique founded in 2022 with the aim of promoting ethical and eco-responsible brands celebrates its double anniversary in early 2026 with its hybrid model.

