Méca & Couture #5 Le Pavillon maison de quartier Bottière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-28 11:00 – 16:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Réparer, créer, recycler Atelier mécanique cycle : venez apprendre à réparer votre vélo, nous vous prêtons les outils, et vous aidons à réaliser les gestes techniques. Initiation pour les enfants à la petite mécanique.Atelier couture : fabriquez des accessoires pour le vélo. Les machines à coudre, tissus et patrons sont founis.Atelier de création en chambre à air : à partir de chambres à air usagées, fabriquez un petit accessoire : porte-monnaie par exemple. Atelier animé en partenariat avec le 60B. Lire et écouter ensemble La cyclothèque : Bibliothèque militante, jeunesse, voyage… et la première émission à vélO radio cavO !L’atelier arpentage : lecture collective d’un livre Pédaler La BaladàGaston : Balade à vélo clownesquement guidée par Gastion. Départ à 11h31 et 12h31.Les initiations au vélo : des séances d’apprentissage adulte sont proposées pour toutes celles et ceux qui ne sont pas encore à l’aise à vélo. Atelier animé en partenariat avec le CSC Perray.La grande course au ralenti : Course participative tAndem cOntre vélO Fou départ toutes les 4min37 secondes entre 14h et 15h

Le Pavillon maison de quartier Bottière Nantes 44300



Afficher la carte du lieu Le Pavillon maison de quartier Bottière et trouvez le meilleur itinéraire

