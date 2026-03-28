Méca & Couture #5, Maison de Quartier Bottière, Nantes

Méca & Couture #5 Samedi 28 mars, 11h00 Maison de Quartier Bottière Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T11:00:00+01:00 – 2026-03-28T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T11:00:00+01:00 – 2026-03-28T16:00:00+01:00

Réparer, créer, recycler

Atelier mécanique cycle : venez apprendre à réparer votre vélo, nous vous prêtons les outils, et vous aidons à réaliser les gestes techniques. Initiation pour les enfants à la petite mécanique.

Atelier couture : fabriquez des accessoires pour le vélo. Les machines à coudre, tissus et patrons sont founis.

Atelier de création en chambre à air : à partir de chambres à air usagées, fabriquez un petit accessoire : porte-monnaie par exemple. Atelier animé en partenariat avec le 60B.

Lire et écouter ensemble

La cyclothèque : Bibliothèque militante, jeunesse, voyage… et la première émission à vélO radio cavO !

L’atelier arpentage : lecture collective d’un livre

Pédaler

La BaladàGaston : Balade à vélo clownesquement guidée par Gastion. Départ à 11h31 et 12h31.

Les initiations au vélo : des séances d’apprentissage adulte sont proposées pour toutes celles et ceux qui ne sont pas encore à l’aise à vélo. Atelier animé en partenariat avec le CSC Perray.

La grande course au ralenti : Course participative tAndem cOntre vélO Fou départ toutes les 4min37 secondes entre 14h et 15h

Maison de Quartier Bottière 147 route de Sainte-Luce Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 41 58 20 https://www.facebook.com/profile.php?id=61552695276879 La maison de quartier Bottière vous accueille depuis fin 2010 au sein du quartier Doulon-Bottière. Lieu de rencontres, d’échanges et d’entraide, la maison de quartier propose des activités de loisirs pour tout public. Une quarantaine d’associations se développent et proposent des ateliers et des modules de formation, des temps conviviaux, des actions de solidarité, des activités culturelles diversifiées ainsi que de nombreuses expositions.

Horaires d’ouverture :

Lundi : 14h00 – 18h00

Mardi : 09h00 – 12h30 | 14h00 – 18h00

Mercredi : 09h00 – 12h30 | 14h00 – 18h00

Jeudi : 09h00 – 12h30 | 14h00 – 18h00

Vendredi : 09h00 – 12h30 | 14h00 – 18h00

Samedi : Fermé

Dimanche : Fermé – Tramway ligne 1 arrêt Souillarderie

– Bus 11 arrêt Bois Robillard

Une journée d’ateliers autour du vélo pour tous les âges bottiere mécanique