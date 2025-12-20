MÉCANIQUE DE L’IMPRÉVU – Le Laurette Théâtre Paris

MÉCANIQUE DE L’IMPRÉVU Début : 2026-01-08 à 21:00. Tarif : – euros.

C’est terrible ! La Machine à écrire Demain s’est cassée ! Pour la réparer, il va falloir la nourrir d’imprévu et d’énergie…Et l’imprévu c’est vous et vos thèmes. Pour un spectacle d’une heure et quart, venez profiter d’improvisations d’une troupe déjantée sur vos thèmes.Environ une quinzaine d’improvisations sur des thèmes piochés dans le public.

Le Laurette Théâtre 36, Rue Bichat 75010 Paris 75