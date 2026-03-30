Mécanique solidaire Maison de Quartier La Bottière Nantes

Mécanique solidaire Maison de Quartier La Bottière

Mécanique solidaire Maison de Quartier La Bottière Nantes mercredi 22 avril 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-22 19:30 – 21:00
Gratuit : non   

MÉCANIQUE SOLIDAIREDocumentaire écrit et réalisé par Valentine MichezFrance, 200323 minÉgyptienne expatriée à Berlin, Salma plonge dans la mécanique vélo. Au fil de son apprentissage, c’est toute une philosophie de vie qu’elle découvre. Elle raconte ses premiers pas à Rückenwind, association dont les membres réparent des vélos pour des réfugiés, mais aussi sa rencontre avec le Vieux Biclou, association d’auto-réparation implantée à Montpellier.Bande annonce Cette séance, proposée par le Dérailleur et La Sagesse de l’Image, fait partie de l’événement Femmes Vélo Liberté – Les Increvables à travers le monde à découvrir du 8 au 30 avril à l’Espace Cosmopolis.

Maison de Quartier La Bottière Nantes 44300


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