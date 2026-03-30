Mécanique solidaire Maison de Quartier La Bottière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-22 19:30 – 21:00

Gratuit : non

MÉCANIQUE SOLIDAIREDocumentaire écrit et réalisé par Valentine MichezFrance, 200323 minÉgyptienne expatriée à Berlin, Salma plonge dans la mécanique vélo. Au fil de son apprentissage, c’est toute une philosophie de vie qu’elle découvre. Elle raconte ses premiers pas à Rückenwind, association dont les membres réparent des vélos pour des réfugiés, mais aussi sa rencontre avec le Vieux Biclou, association d’auto-réparation implantée à Montpellier.Bande annonce Cette séance, proposée par le Dérailleur et La Sagesse de l’Image, fait partie de l’événement Femmes Vélo Liberté – Les Increvables à travers le monde à découvrir du 8 au 30 avril à l’Espace Cosmopolis.

Maison de Quartier La Bottière Nantes 44300



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