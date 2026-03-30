Mécanique solidaire Maison de Quartier La Bottière Nantes
Mécanique solidaire Maison de Quartier La Bottière Nantes mercredi 22 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-22 19:30 – 21:00
Gratuit : non
MÉCANIQUE SOLIDAIREDocumentaire écrit et réalisé par Valentine MichezFrance, 200323 minÉgyptienne expatriée à Berlin, Salma plonge dans la mécanique vélo. Au fil de son apprentissage, c’est toute une philosophie de vie qu’elle découvre. Elle raconte ses premiers pas à Rückenwind, association dont les membres réparent des vélos pour des réfugiés, mais aussi sa rencontre avec le Vieux Biclou, association d’auto-réparation implantée à Montpellier.Bande annonce Cette séance, proposée par le Dérailleur et La Sagesse de l’Image, fait partie de l’événement Femmes Vélo Liberté – Les Increvables à travers le monde à découvrir du 8 au 30 avril à l’Espace Cosmopolis.
Maison de Quartier La Bottière Nantes 44300
Afficher la carte du lieu Maison de Quartier La Bottière et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Journée d’expertise gratuite – Petits Frères des Pauvres Étude Millon Nantes 30 mars 2026
- Groupe jeux de société Centre socioculturel des Bourderies Nantes 30 mars 2026
- « Le tour de l’atome en 80 milliardièmes de milliardièmes de secondes ! » – Conférence par Anne L’HUILLIER Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Nantes 30 mars 2026
- Temps festif familial à Nantes sud – Clos Toreau Jeux d’eau du Clos Toreau Nantes 30 mars 2026
- Temps festif familial à Nantes Sud – Clos Toreau, Square du Clos Toreau, Nantes 30 mars 2026