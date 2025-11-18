MecanoLav ouvre ses portes : découvrez les métiers de l’industrie MecanoLav Neufchâtel-en-Bray

MecanoLav ouvre ses portes : découvrez les métiers de l’industrie Mardi 18 novembre, 09h00 MecanoLav Seine-Maritime

À l’occasion de la Semaine de l’Industrie, MecanoLav ouvre ses portes aux lycéens pour une immersion unique au cœur de son univers industriel. Cette visite exceptionnelle est une opportunité privilégiée pour découvrir une entreprise locale innovante, spécialisée dans les solutions de nettoyage pour les pièces industrielles.

Cet événement s’adresse aux lycéens,curieux de découvrir les métiers techniques, l’innovation industrielle et les carrières d’avenir dans un environnement dynamique et collaboratif.

L’objectif est de donner envie aux jeunes et de faire découvrir les métiers de l’industrie, en leur montrant la diversité de ce secteur.

MecanoLav 38 rue de Flandre 76270 Neufchâtel-en-Bray 76270 Seine-Maritime Normandie

