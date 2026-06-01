Mécène : Bagliori dalla Necropoli Italica di Cardetola, Castello Ducale di Crecchio, Crecchio
Mécène : Bagliori dalla Necropoli Italica di Cardetola, Castello Ducale di Crecchio, Crecchio samedi 13 juin 2026.
Mécène : Bagliori dalla Necropoli Italica di Cardetola Samedi 13 juin, 10h00 Castello Ducale di Crecchio Chieti
entrée gratuite pour les membres de l’Archeoclub; 5 euros non associés
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00
Mécènes : Bagliori dalla Necropoli Italica di Cardetola
Castello Ducale di Crecchio Crecchio Crecchio 66014 Chieti Abruzzo 3391484482 https://www.museoabruzzobizantinoaltomedievale.it/
JEA
giuseppe valentini