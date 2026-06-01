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Mécène : Bagliori dalla Necropoli Italica di Cardetola, Castello Ducale di Crecchio, Crecchio

Mécène : Bagliori dalla Necropoli Italica di Cardetola, Castello Ducale di Crecchio, Crecchio

Mécène : Bagliori dalla Necropoli Italica di Cardetola, Castello Ducale di Crecchio, Crecchio samedi 13 juin 2026.

Lieu : Castello Ducale di Crecchio

Adresse : Crecchio

Ville : 66014 Crecchio

Département : Chieti

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : entrée gratuite pour les membres de l’Archeoclub; 5 euros non associés

Mécène : Bagliori dalla Necropoli Italica di Cardetola Samedi 13 juin, 10h00 Castello Ducale di Crecchio Chieti

entrée gratuite pour les membres de l’Archeoclub; 5 euros non associés

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Mécènes : Bagliori dalla Necropoli Italica di Cardetola

Castello Ducale di Crecchio Crecchio Crecchio 66014 Chieti Abruzzo 3391484482 https://www.museoabruzzobizantinoaltomedievale.it/
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giuseppe valentini