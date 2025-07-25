Méchant ! Anne Sylvestre / Cie Fais-le moi-même, Chloé Thorey Saison Culturelle Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer

Rue Monsigny Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

JEUNE PUBLIC // THEÂTRE

Croch’patte a faim, ça le rend méchant. Alors il se prend pour un loup pour voler les goûters des petits. Biquette est menue mais elle est prête à en découdre.

Parce qu’ils sont copains (et parce qu’elle tient à son goûter), elle va pas laisser Croch’patte tout seul avec sa méchanceté. Anne Sylvestre, l’autrice de ce texte, prend les enfants au sérieux et propose une autre manière d’aborder la cour d’école.

Lieu Foyer du Théâtre

Durée 35 mn

Spectacle pour les 5 ans et +

Tarif P’tit Monsigny (3€/6€)

Texte Anne Sylvestre Avec Chloé Thorey et Benoit Boutry Regard complice Amandine Watremez Production Cie Fais-le moi-même

et aussi …

2 représentations scolaires le jeudi 12 mars à 10h et 14h30

BILLETTERIE EN LIGNE ou A LA BOUTIQUE BILLETTERIE DU THEATRE MONSIGNY

Juillet et août ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

De septembre à juin Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h .

Rue Monsigny Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 37 15

