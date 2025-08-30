Méchant ! – Anne Sylvestre / Cie Fais-le moi-même, Chloé Thorey Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer

Méchant ! – Anne Sylvestre / Cie Fais-le moi-même, Chloé Thorey Mercredi 11 mars 2026, 15h00 Théâtre Monsigny Pas-de-Calais

Tarif P’tit Monsigny (3 €/6€)

Début : 2026-03-11T15:00:00 – 2026-03-11T15:35:00

Fin : 2026-03-11T15:00:00 – 2026-03-11T15:35:00

Croch’patte a faim, ça le rend méchant. Alors il se prend pour un loup pour voler les goûters des petits. Biquette est menue mais elle est prête à en découdre.

Parce qu’ils sont copains (et parce qu’elle tient à son goûter), elle va pas laisser Croch’patte tout seul avec sa méchanceté. Anne Sylvestre, l’autrice de ce texte, prend les enfants au sérieux et propose une autre manière d’aborder la cour d’école.

Texte Anne Sylvestre Avec Chloé Thorey et Benoit Boutry Regard complice Amandine Watremez Production Cie Fais-le moi-même

Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel : 03.21.87.37.15

Théâtre Monsigny Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

JEUNE PUBLIC // THÉÂTRE