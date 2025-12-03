MECHANT LOUP – ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE Lagny-Sur-Marne
MECHANT LOUP – ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE Lagny-Sur-Marne lundi 23 février 2026.
LES VACANCES DE CAPUCINE Début : 2026-02-23 à 10:30. Tarif : – euros.
Capucine est en vacances au bord de la mer et elle rêve de manger une glace à l’heure du goûte. Mais on ne peut pas manger des glaces tous les jours !Capucine s’endort et rêve qu’elle part à la recherche de sa glace.Après le succès des 2 premiers opus, Capucine revient dans une nouvelle aventure avec une vingtaine de comptines traditionnelles !
Vous pouvez obtenir votre billet ici
ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE 6 RUE DU DR NAUDIER 77400 Lagny-Sur-Marne 77