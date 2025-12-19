Méchante l’ortie, vraiment?

51 chemin du motty Nalliers Vendée

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 12:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Explorez le potentiel santé de cette plante indésirable et ses différents usages…

Plongez-vous dans l’univers fascinant de cette mal-aimé à travers l’identification des vrais orties . Découvrez les applications agricoles, culinaires, et médicinales de l’ortie, ainsi que les croyances et folklores qui règnent autour d’elle. Apprenez à fabriquer votre propre teinture mère de cette panacée. .

51 chemin du motty Nalliers 85370 Vendée Pays de la Loire +33 6 70 88 39 31 auxplantesliberees@mailo.com

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English :

Explore the health potential of this unwanted plant and its various uses…

L’événement Méchante l’ortie, vraiment? Nalliers a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud