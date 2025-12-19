Méchante l’ortie, vraiment? Nalliers
Méchante l’ortie, vraiment? Nalliers samedi 11 avril 2026.
Méchante l’ortie, vraiment?
51 chemin du motty Nalliers Vendée
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 12:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Explorez le potentiel santé de cette plante indésirable et ses différents usages…
Plongez-vous dans l’univers fascinant de cette mal-aimé à travers l’identification des vrais orties . Découvrez les applications agricoles, culinaires, et médicinales de l’ortie, ainsi que les croyances et folklores qui règnent autour d’elle. Apprenez à fabriquer votre propre teinture mère de cette panacée. .
51 chemin du motty Nalliers 85370 Vendée Pays de la Loire +33 6 70 88 39 31 auxplantesliberees@mailo.com
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English :
Explore the health potential of this unwanted plant and its various uses…
L’événement Méchante l’ortie, vraiment? Nalliers a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud