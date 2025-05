Méchoui à la chapelle du Mont Ceix – Chamberet, 31 mai 2025 11:00, Chamberet.

Corrèze

Méchoui à la chapelle du Mont Ceix Chapelle du Mont Ceix Chamberet Corrèze

Début : 2025-05-31 11:00:00

fin : 2025-05-31 18:00:00

2025-05-31

L’association des commerçants Vitrines de Chamberet organise un méchoui à la chapelle du Mont Ceix, à 11h Messe dans la chapelle, puis animatio, musicale par Matilde, accordéon, guitare et chant.

Menu Melon et jambon de Pays, méchoui et flageolets, fromage et dessert, 22€, sur réservation, places limitées.

Et pour bien digérer, une balade des fontaines à 15h (départ de la chapelle) organisée par Bouger à Chamberet , .

Chapelle du Mont Ceix

Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 39 75

