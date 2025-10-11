Méchoui animé Saint-Pierre-d’Irube
Méchoui animé Saint-Pierre-d’Irube samedi 11 octobre 2025.
Méchoui animé
Salle La Perle Saint-Pierre-d’Irube Pyrénées-Atlantiques
L’omnisport vous donne rendez-vous pour sa grande soirée animée. L’apéritif sera servi à partir de 18h30 et le repas (méchoui) à partir de 20h30. Inscription obligatoire. .
Salle La Perle Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 09 19 85 h.ainhara@gmail.com
