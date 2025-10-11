Méchoui animé Saint-Pierre-d’Irube

Méchoui animé Saint-Pierre-d’Irube samedi 11 octobre 2025.

Méchoui animé

Salle La Perle Saint-Pierre-d’Irube Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

L’omnisport vous donne rendez-vous pour sa grande soirée animée. L’apéritif sera servi à partir de 18h30 et le repas (méchoui) à partir de 20h30. Inscription obligatoire. .

Salle La Perle Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 09 19 85 h.ainhara@gmail.com

English : Méchoui animé

German : Méchoui animé

Italiano :

Espanol : Méchoui animé

L’événement Méchoui animé Saint-Pierre-d’Irube a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Pays Basque