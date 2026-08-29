Méchoui Route de Cocumont Casteljaloux

Informations pratiques

Casteljaloux

Méchoui

Route de Cocumont Centre de loisirs Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 38 – 38 – 38 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 10:00:00

fin : 2026-10-04 23:00:00

Date(s) :

2026-10-04

« Les 50 ans du Club »

Apéro chipo merguez sangria bière, jambon melon, gigot cuit à la ficelle/côtelettes/haricots blancs, salade/fromage, tarte, vin

« Les 50 ans du Club »

Apéro chipo merguez sangria bière, jambon melon, gigot cuit à la ficelle/côtelettes/haricots blancs, salade/fromage, tarte, vin .

Route de Cocumont Centre de loisirs Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 62 10 74

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English : Méchoui

« 50 years of the Club

Aperitif chipo merguez sangria beer, melon ham, leg of lamb cooked with string/steaks/white beans, salad/cheese, pie, wine

L’événement Méchoui Casteljaloux a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Coteaux et Landes de Gascogne