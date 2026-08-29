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Méchoui Route de Cocumont Casteljaloux

dimanche 4 octobre 2026 · Route de Cocumont · Casteljaloux

Méchoui Route de Cocumont Casteljaloux

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
lundi 5 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Route de Cocumont
Adresse
Centre de loisirs
Ville
47700 Casteljaloux
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
38 38 38 Tarif de base - plein tarif

Casteljaloux

Méchoui

Route de Cocumont Centre de loisirs Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 38 – 38 – 38 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 10:00:00
fin : 2026-10-04 23:00:00

Date(s) :
2026-10-04

« Les 50 ans du Club »
Apéro chipo merguez sangria bière, jambon melon, gigot cuit à la ficelle/côtelettes/haricots blancs, salade/fromage, tarte, vin
« Les 50 ans du Club »
Apéro chipo merguez sangria bière, jambon melon, gigot cuit à la ficelle/côtelettes/haricots blancs, salade/fromage, tarte, vin   .

Route de Cocumont Centre de loisirs Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 62 10 74 

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English : Méchoui

« 50 years of the Club
Aperitif chipo merguez sangria beer, melon ham, leg of lamb cooked with string/steaks/white beans, salad/cheese, pie, wine

L’événement Méchoui Casteljaloux a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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