Mechoui- Chazilly Chazilly dimanche 24 août 2025.
Salle des fêtes Chazilly Côte-d’Or
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-08-24 12:00:00
fin : 2025-08-24 17:00:00
2025-08-24
Méchoui servi à 12h, inscriptions jusqu’au 11 août, proposé par Chaz’Anim .
Salle des fêtes Chazilly 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 15 87 00
English : Mechoui- Chazilly
German : Mechoui- Chazilly
