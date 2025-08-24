Mechoui- Chazilly Chazilly

Mechoui- Chazilly Chazilly dimanche 24 août 2025.

Mechoui- Chazilly

Salle des fêtes Chazilly Côte-d’Or

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-24 12:00:00
fin : 2025-08-24 17:00:00

Date(s) :
2025-08-24

Méchoui servi à 12h, inscriptions jusqu’au 11 août, proposé par Chaz’Anim   .

Salle des fêtes Chazilly 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 15 87 00 

English : Mechoui- Chazilly

German : Mechoui- Chazilly

Italiano :

Espanol :

L’événement Mechoui- Chazilly Chazilly a été mis à jour le 2025-08-06 par OT Pouilly Bligny