Crotenay

Mechoui

Salle des fêtes Crotenay Jura

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 12:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

La société de chasse organise son méchoui dès midi à la salle des fêtes de Crotenay.

Sur réservation.

Menu adulte 22 €.

Menu enfant 12 €

Tombola.

Soupe à l’oignon offerte le soir.

Plat chaud à emporter. .

Salle des fêtes Crotenay 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 40 56 34

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English : Mechoui

L’événement Mechoui Crotenay a été mis à jour le 2026-04-30 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA