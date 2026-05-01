Mechoui Crotenay
Mechoui Crotenay samedi 9 mai 2026.
Crotenay
Mechoui
Salle des fêtes Crotenay Jura
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 12:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
La société de chasse organise son méchoui dès midi à la salle des fêtes de Crotenay.
Sur réservation.
Menu adulte 22 €.
Menu enfant 12 €
Tombola.
Soupe à l’oignon offerte le soir.
Plat chaud à emporter. .
Salle des fêtes Crotenay 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 40 56 34
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English : Mechoui
L’événement Mechoui Crotenay a été mis à jour le 2026-04-30 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA