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Mechoui Crotenay

Mechoui Crotenay samedi 9 mai 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 39300 Crotenay

Département : Jura

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : 12 12 Tarif enfant Tarif enfant

Crotenay

Mechoui

Salle des fêtes Crotenay Jura

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 12:00:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

La société de chasse organise son méchoui dès midi à la salle des fêtes de Crotenay.
Sur réservation.
Menu adulte 22 €.
Menu enfant 12 €
Tombola.
Soupe à l’oignon offerte le soir.
Plat chaud à emporter.   .

Salle des fêtes Crotenay 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 40 56 34 

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English : Mechoui

L’événement Mechoui Crotenay a été mis à jour le 2026-04-30 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA