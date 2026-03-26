Méchoui dansant Salle Polyvalente Isle-et-Bardais

Méchoui dansant

Salle Polyvalente Le bourg Isle-et-Bardais Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Méchoui dansant organisé à la salle polyvalente d’Isle et Bardais.

Réservation obligatoire.

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Salle Polyvalente Le bourg Isle-et-Bardais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 83 08 37 alain.clostre@orange.fr

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English :

Mechoui dance at the Isle et Bardais village hall.

Reservations required.

L’événement Méchoui dansant Isle-et-Bardais a été mis à jour le 2026-03-24 par Montluçon Tourisme