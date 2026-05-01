Herré

Méchouï de la chasse

Salle des Fêtes Herré Landes

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

L’ACCA de Herré a le plaisir de vous accueillir pour son traditionnel Méchouï de la chasse.

Au menu Assiette landaise avec son jambon de sanglier Sanglier à la broche et sa sauce échalottes Frites Salade Fromage Pâtisserie Vins rouge et rosé Café.

Sur inscription.

L’ACCA de Herré a le plaisir de vous accueillir pour son traditionnel Méchouï de la chasse.

Au menu Assiette landaise avec son jambon de sanglier Sanglier à la broche et sa sauce échalottes Frites Salade Fromage Pâtisserie Vins rouge et rosé Café.

Sur inscription. .

Salle des Fêtes Herré 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 62 19 76

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English : Méchouï de la chasse

The ACCA de Herré is delighted to welcome you to its traditional Méchouï de la chasse.

Menu: Assiette landaise with wild boar ham Spit-roasted wild boar with shallot sauce French fries Salad Cheese Pastries Red and rosé wines Coffee.

Registration required.

L’événement Méchouï de la chasse Herré a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Landes d’Armagnac