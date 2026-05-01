Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Méchouï de la chasse Herré

Méchouï de la chasse Herré

Méchouï de la chasse Herré samedi 30 mai 2026.

Adresse : Salle des Fêtes

Ville : 40310 Herré

Département : Landes

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 20 20 Tarif de base plein tarif

Herré

Méchouï de la chasse

Salle des Fêtes Herré Landes

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

L’ACCA de Herré a le plaisir de vous accueillir pour son traditionnel Méchouï de la chasse.
Au menu Assiette landaise avec son jambon de sanglier Sanglier à la broche et sa sauce échalottes Frites Salade Fromage Pâtisserie Vins rouge et rosé Café.
Sur inscription.
L’ACCA de Herré a le plaisir de vous accueillir pour son traditionnel Méchouï de la chasse.
Au menu Assiette landaise avec son jambon de sanglier Sanglier à la broche et sa sauce échalottes Frites Salade Fromage Pâtisserie Vins rouge et rosé Café.
Sur inscription.   .

Salle des Fêtes Herré 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 62 19 76 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Méchouï de la chasse

The ACCA de Herré is delighted to welcome you to its traditional Méchouï de la chasse.
Menu: Assiette landaise with wild boar ham Spit-roasted wild boar with shallot sauce French fries Salad Cheese Pastries Red and rosé wines Coffee.
Registration required.

L’événement Méchouï de la chasse Herré a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Landes d’Armagnac