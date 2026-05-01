Méchouï de la chasse Herré
Méchouï de la chasse Herré samedi 30 mai 2026.
Herré
Méchouï de la chasse
Salle des Fêtes Herré Landes
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
L’ACCA de Herré a le plaisir de vous accueillir pour son traditionnel Méchouï de la chasse.
Au menu Assiette landaise avec son jambon de sanglier Sanglier à la broche et sa sauce échalottes Frites Salade Fromage Pâtisserie Vins rouge et rosé Café.
Sur inscription.
L’ACCA de Herré a le plaisir de vous accueillir pour son traditionnel Méchouï de la chasse.
Au menu Assiette landaise avec son jambon de sanglier Sanglier à la broche et sa sauce échalottes Frites Salade Fromage Pâtisserie Vins rouge et rosé Café.
Sur inscription. .
Salle des Fêtes Herré 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 62 19 76
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Méchouï de la chasse
The ACCA de Herré is delighted to welcome you to its traditional Méchouï de la chasse.
Menu: Assiette landaise with wild boar ham Spit-roasted wild boar with shallot sauce French fries Salad Cheese Pastries Red and rosé wines Coffee.
Registration required.
L’événement Méchouï de la chasse Herré a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Landes d’Armagnac