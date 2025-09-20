Méchoui des Aînés Trélissac

Méchoui des Aînés Trélissac samedi 20 septembre 2025.

827 Rue Eugène Leroy Trélissac Dordogne

Le traditionnel méchoui des Aînés se tiendra le samedi 20 septembre à 12h, au foyer socio-culturel de Trélissac.

Ce repas, offert par la municipalité, est destiné aux Trélissacois et Trélissacoises âgés de plus de 60 ans ainsi qu’à leurs conjoints. L’occasion de partager un moment de convivialité et d’échanges autour d’un repas festif.

Les participants sont invités à se munir de leurs couverts.

Contact CCAS 05 53 02 76 77 .

827 Rue Eugène Leroy Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 76 77

