Méchoui du comité des fêtes Mairie Saint-Caprais dimanche 24 août 2025.

Début : 2025-08-24 12:30:00

fin : 2025-08-24

2025-08-24

Le comité des fêtes organise un méchoui le dimanche 24 août à partir de 12h30 à la salle polyvalente. Repas complet à 20e pour les adultes, 10€ pour les moins de 12 ans.

Mairie Comité des Fêtes Saint-Caprais 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 87 71

English :

The Comité des fêtes is organizing a méchoui on Sunday August 24 from 12:30 pm at the salle polyvalente. Full meal at 20e for adults, 10? for children under 12.

German :

Das Festkomitee organisiert am Sonntag, den 24. August ab 12:30 Uhr ein Mechoui in der Mehrzweckhalle. Ein komplettes Essen kostet 20 Euro für Erwachsene und 10 Euro für Kinder unter 12 Jahren.

Italiano :

Il Comité des Fêtes organizza un méchoui domenica 24 agosto dalle 12.30 nella Salle Polyvalente. Pasto completo a 20e per gli adulti, 10e per i minori di 12 anni.

Espanol :

El Comité de Fiestas organiza un méchoui el domingo 24 de agosto a partir de las 12.30 h en la Sala Polivalente. Comida completa a 20e para los adultos, 10? para los menores de 12 años.

L’événement Méchoui du comité des fêtes Saint-Caprais a été mis à jour le 2025-08-11 par Montluçon Tourisme