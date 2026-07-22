Méchoui et bal populaire Salle des fêtes Villegaudin
samedi 15 août 2026 · Salle des fêtes · Villegaudin
Informations pratiques
Villegaudin
Méchoui et bal populaire
Salle des fêtes Place de la mairie Villegaudin Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 12:00:00
fin : 2026-08-15 23:30:00
Date(s) :
2026-08-15
Le comité des fêtes de Villegaudin organise son méchoui suivi d’un bal populaire. .
Salle des fêtes Place de la mairie Villegaudin 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 43 50 85
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English : Méchoui et bal populaire
L’événement Méchoui et bal populaire Villegaudin a été mis à jour le 2026-07-22 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III