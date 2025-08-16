Méchoui et Ball Trap Mont
Méchoui et Ball Trap Mont samedi 16 août 2025.
Méchoui et Ball Trap
Mont Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-16
fin : 2025-08-16
Date(s) :
2025-08-16
Menu adulte apéritif, melon/jambon, sanglier/haricots, glace et café
Menu enfant melon/jambon, steak haché/chips, glace. .
Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 36 44 40
