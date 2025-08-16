Méchoui et Ball Trap Mont

Méchoui et Ball Trap Mont samedi 16 août 2025.

Méchoui et Ball Trap

Mont Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-16

fin : 2025-08-16

Date(s) :

2025-08-16

Menu adulte apéritif, melon/jambon, sanglier/haricots, glace et café

Menu enfant melon/jambon, steak haché/chips, glace. .

Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 36 44 40

English : Méchoui et Ball Trap

German : Méchoui et Ball Trap

Italiano :

Espanol : Méchoui et Ball Trap

L’événement Méchoui et Ball Trap Mont a été mis à jour le 2025-08-11 par OT Coeur de Béarn