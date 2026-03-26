Méchoui et feu d’artifice Site de la Font Saint-Julien Couleuvre
Méchoui et feu d’artifice Site de la Font Saint-Julien Couleuvre samedi 11 juillet 2026.
Méchoui et feu d’artifice
Site de la Font Saint-Julien Font Saint-Julien Couleuvre Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Avant le grand feu d’artifice tiré à la nuit tombée à la Font Saint-Julien, le Comité des Fêtes de Couleuvre propose un repas convivial autour d’un méchoui.
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Site de la Font Saint-Julien Font Saint-Julien Couleuvre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 55 35 76
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English :
Before the big fireworks display at Font Saint-Julien at nightfall, the Comité des Fêtes de Couleuvre invites you to a convivial meal of mechoui.
L’événement Méchoui et feu d’artifice Couleuvre a été mis à jour le 2026-03-24 par Montluçon Tourisme
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