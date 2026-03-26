Méchoui et feu d’artifice Site de la Font Saint-Julien Couleuvre

Méchoui et feu d’artifice

Site de la Font Saint-Julien Font Saint-Julien Couleuvre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Avant le grand feu d’artifice tiré à la nuit tombée à la Font Saint-Julien, le Comité des Fêtes de Couleuvre propose un repas convivial autour d’un méchoui.

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Site de la Font Saint-Julien Font Saint-Julien Couleuvre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 55 35 76

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English :

Before the big fireworks display at Font Saint-Julien at nightfall, the Comité des Fêtes de Couleuvre invites you to a convivial meal of mechoui.

L’événement Méchoui et feu d’artifice Couleuvre a été mis à jour le 2026-03-24 par Montluçon Tourisme