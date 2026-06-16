Fontenet

Méchoui

Zone arborée près de la mairie Fontenet Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 12:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Méchoui et moment de partage dans un espace arboré près de la mairie.

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Zone arborée près de la mairie Fontenet 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 70 05 96

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English :

M%E9choui and a time for sharing in a tree-lined area near City Hall.

L’événement Méchoui Fontenet a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge