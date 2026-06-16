Méchoui Fontenet
Méchoui Fontenet dimanche 5 juillet 2026.
Fontenet
Méchoui
Zone arborée près de la mairie Fontenet Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 12:30:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Méchoui et moment de partage dans un espace arboré près de la mairie.
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Zone arborée près de la mairie Fontenet 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 70 05 96
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English :
M%E9choui and a time for sharing in a tree-lined area near City Hall.
L’événement Méchoui Fontenet a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge