Méchoui géant et randonnée pédestre Stade Florence Baverel Arçon

Informations pratiques

Arçon

Méchoui géant et randonnée pédestre

Stade Florence Baverel 1 Rue de Nangein Arçon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 08:30:00

fin : 2026-08-15 18:30:00

Date(s) :

2026-08-15

A partir de 8h30 pour la randonnée, 11h30 pour le méchoui.

Organisés par l’Association Sportive d’Arçon (Football Club).

Randonnée pédestre de 8 ou 14 km, suivie d’un méchoui géant en plein air avec buvette. Musiques La Perce-Oreilles et Coustic à midi, 4Ever et Soline l’après-midi et DJ Steph le soir. Balades en poney, structures gonflables et dance attitude.

Se renseigner pour les tarifs des repas et de la randonnée auprès des membres du club de foot. .

Stade Florence Baverel 1 Rue de Nangein Arçon 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 07 38

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English : Méchoui géant et randonnée pédestre

L’événement Méchoui géant et randonnée pédestre Arçon a été mis à jour le 2026-07-27 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS