Méchoui Lalongue
Méchoui Lalongue samedi 13 septembre 2025.
Méchoui
Salle des fêtes Lalongue Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Traditionnel Méchoui de Lalongue. Su réservation. .
Salle des fêtes Lalongue 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 01 04 15
English : Méchoui
German : Méchoui
Italiano :
Espanol : Méchoui
L’événement Méchoui Lalongue a été mis à jour le 2025-08-12 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran