Moulon

Méchoui

Moulon Loiret

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 12:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Méchoui

Méchoui à 12h. Inscription obligatoire avant le 18/06/2026. Paiement à l’inscription. Réservation au 06 19 15 46 26. Tarifs adulte 25€, enfant de 6 à 12 ans inclus 12€, gratuit pour les moins de 6 ans. 25 .

Moulon 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 19 15 46 26

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English :

L’événement Méchoui Moulon a été mis à jour le 2026-05-23 par OT GATINAIS SUD