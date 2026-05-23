Méchoui Moulon
Méchoui Moulon samedi 27 juin 2026.
Moulon
Méchoui
Moulon Loiret
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 12:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Méchoui
Méchoui à 12h. Inscription obligatoire avant le 18/06/2026. Paiement à l’inscription. Réservation au 06 19 15 46 26. Tarifs adulte 25€, enfant de 6 à 12 ans inclus 12€, gratuit pour les moins de 6 ans. 25 .
Moulon 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 19 15 46 26
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English :
L’événement Méchoui Moulon a été mis à jour le 2026-05-23 par OT GATINAIS SUD