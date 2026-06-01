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Médaillon en verre Archéo’site ️, Archéo’site, Les Rues-des-Vignes

Médaillon en verre Archéo’site ️, Archéo’site, Les Rues-des-Vignes

Médaillon en verre Archéo’site ️, Archéo’site, Les Rues-des-Vignes dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Archéo'site

Adresse : 882 rue Haute 59258 Les Rues-des-Vignes

Ville : 59258 Les Rues-des-Vignes

Département : Nord

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Médaillon en verre Archéo’site ️ Dimanche 14 juin, 14h00 Archéo’site Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

De 14h à 15h, de 15h à 16h et de 16h à 17h
Archéo’site, 882 rue Haute

Archéo’site 882 rue Haute 59258 Les Rues-des-Vignes Les Rues-des-Vignes 59258 Nord Hauts-de-France
️ Le 14/06

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