Médaithèque de Saint-Pierre-sur-Dives Exposition Joue avec Raymond Saint-PIerre-sur-Dives Orbec
Médaithèque de Saint-Pierre-sur-Dives Exposition Joue avec Raymond Saint-PIerre-sur-Dives Orbec mercredi 8 juillet 2026.
Orbec
Médaithèque de Saint-Pierre-sur-Dives Exposition Joue avec Raymond
Saint-PIerre-sur-Dives 23 Rue Saint-Benoît Orbec Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-08
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-07-08
Entrez dans l’univers d’Anne Crausaz avec l’exposition Joue avec Raymond. Cette exposition en volume permet aux enfants d’entrer dans le monde du célèbre escargot par le jeu. Une création des éditions MeMo. A partir de 2 ans.
Entrez dans l’univers d’Anne Crausaz avec l’exposition Joue avec Raymond. Cette exposition en volume permet aux enfants d’entrer dans le monde du célèbre escargot par le jeu. Une création des éditions MeMo. A partir de 2 ans.
Aux horaires de la bibliothèque. .
Saint-PIerre-sur-Dives 23 Rue Saint-Benoît Orbec 14290 Calvados Normandie +33 2 50 68 90 30
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English : Médaithèque de Saint-Pierre-sur-Dives Exposition Joue avec Raymond
Enter the world of Anne Crausaz with Joue avec Raymond. This volume exhibition allows children to enter the world of the famous snail through play. Created by Editions MeMo. Ages 2 and up.
During library opening hours.
L’événement Médaithèque de Saint-Pierre-sur-Dives Exposition Joue avec Raymond Orbec a été mis à jour le 2026-05-16 par Calvados Attractivité
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