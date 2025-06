Médecine du sport Le Cyclisme LOURDES Lourdes 21 juin 2025 08:15

Médecine du sport Le Cyclisme LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Colloque sur la médecine du sport avec comme thématique le cyclisme.

Accès à la colloque sur inscription aux coordonnées ci-dessous.

LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 42 98 patrick.auburgan@ch-tarbes-lourdes.fr

English :

Sports medicine symposium on the theme of cycling.

Access to the colloquium upon registration using the contact details below.

German :

Kolloquium über Sportmedizin mit dem Thema: Radsport.

Zugang zum Kolloquium nach Anmeldung unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Simposio sulla medicina sportiva con tema il ciclismo.

L’accesso al simposio è subordinato alla registrazione tramite i dati riportati di seguito.

Espanol :

Simposio sobre medicina deportiva con el ciclismo como tema.

El acceso al simposio está sujeto a inscripción mediante los datos que figuran a continuación.

