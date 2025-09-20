MÉDÉE ∞ MEDEA – Spectacle au Festival du Saule Festival du Saule – Théâtre et arts vivants au port de l’Arsenal à Bastille Paris

MÉDÉE ∞ MEDEA – Spectacle au Festival du Saule Samedi 20 septembre, 11h00, 12h00 Festival du Saule – Théâtre et arts vivants au port de l'Arsenal à Bastille

En plein air, entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

(0h30) danse, théâtre, musique et langues étrangères

La Stela Company

Danseurs interprètes : Jean Baptiste Braud, Stela Elena Stankovic

Musique en live & composition : Matthieu Lecoq

Recherche chorégraphique avec l’aide de Jean Guizerix

Comment faire sens dans ce chaos intérieur quand les émotions débordent ? Est-ce le présent qui hurle, ou un écho ancien ? Kako ?

Médée ∞ MEDEA est une danse entre mon corps et mon esprit, un dialogue avec mes mémoires enfouies. Les langues deviennent des passerelles vers l’inconscient, le mouvement délient les nœuds qui m’emprisonnent. Le mythe de Médée résonne comme un guide viscéral. Mon corps devient l’instrument d’une réécriture intime.

De cette traversée naît une langue universelle : le ressenti brut qui transcende les mots. Mon inconscient se transforme, et avec lui, mon regard, mes liens, mes choix. Ma Médée ne fuit plus : elle avance, les pieds dans la cendre, les yeux vers la lumière. Elle dit : « Je pars, forte de cette douleur, déterminée à vivre. » (- Stela Elena Stankovic)

À découvrir pendant le Festival du saule !

Après avoir emprunté le nouveau grand escalier de la Bastille, être passé devant les bateaux Henri IV, Arletty ou Sysley, juste là entre le Saule pleureur et les gradins emblématiques du jardin, une scène apparaît au milieu des pavés historiques du quai.

Entrée libre. Métro Bastille (Ligne 1, 5 et 8) Bus 76

© louhacquetdelepine